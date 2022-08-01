طبيب البيت الأبيض يتحدث عن صحة بايدن (مستند)

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المناطق ـ متابعات
أفاد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، بأن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس جو بايدن ما زالت إيجابية، إلا أنه لا يعاني من أي عوارض، وصحته جيدة.
وقال أوكونور: “يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح في بداية الأسبوع الحالي.. نظرا لإيجابية الفحص التي أبلغنا عنها يوم السبت، واصلنا المراقبة اليومية. وهذا الصباح، كما كان متوقعا، بقي اختباره لكوفيد -19 إيجابيا”، مؤكدا أن بايدن سيواصل العمل من البيت الأبيض.
وأوضح أن الاختبار الإيجابي للرئيس كان “متوقعا نظرا لحالات أخرى مشابهة. سيواصل الرئيس إجراءات العزل الصارمة”، مؤكدا أن “بايدن لا يزال حريصا للغاية على حماية موظفين المقر التنفيذي والبيت الأبيض والخدمة السرية والموظفين الآخرين الذين تتطلب واجباته عدم قربه منهم”.
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Source almnatiq
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