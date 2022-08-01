“الخطوط القطرية” تستأنف رحلاتها إلى مطار القصيم

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم، اعتباراً من 22 أغسطس الجاري بواقع 4 رحلات أسبوعية على متن طائرة حديثة.

وأوضحت، اليوم (الاثنين)، أن المسافرين من مطار القصيم، سيستمتعون بخيارات سفر سلسة ومتعددة إلى أكثر من 150 وجهة عالمية.

وأضافت أن القصيم هي الوجهة الخامسة لها في المملكة، مبينة أن مجموع الرحلات الأسبوعية إلى المملكة سيصبح 101 رحلة جوية.



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Source akhbaar24

