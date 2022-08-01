الشباب يدرس التعاقد مع مهاجم برشلونة

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كشفت تقارير عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع أحد لاعبي نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويرغب الشباب وفقًا لـ”سبورت” الإسبانية في التعاقد مع مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة لتدعيم خط الهجوم. وباتت فرص المهاجم الدنماركي صعبة للغاية في الحصول على مقعد بتشكيل برشلونة بعد التعاقد مع ليفانوفسكي ووجود أوباميانج. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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