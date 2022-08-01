فريق بحثي سعودي يصل إلى علاج للسكري بتقنية النانوتيكنولجي

وصل فريق بحثي من كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، إلى تركيبة نباتية جديدة تسهم في خفض مستوى سكر الدم باستخدام تقنيات "النانوتيكنولجي" وذلك للعمل على زيادة الفعالية العلاجية. حيث قام الفريق بدمج عقار البيوجليتازون المستخدم لمرضى السكري من النوع الثاني- بزيت للحبة السوداء من أجل تعزيز عمل البيوجليتازون كمخفض لنسبة السكر في الدم.وتشمل الخطة العلاجية إجراء مراقبة مستمرة، وتعديل أنماط الحياة.



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