أمين منطقة المدينة المنورة يعقد اجتماعًا بنائب الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أعمال قمة المدن العالمية بسنغافورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقد معالي أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي اجتماعًا بنائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة ميمونة مهد شريف، وذلك على هامش أعمال قمة المدن العالمية بسنغافورة.

وبُحِثت خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك في مجالات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتوجهات المدينة المنورة في توطين تلك الأهداف وتركيزها من مستواها الوطني إلى مستوى المدن، في سبيل تحسين جودة حياة سكانها وإثراء تجربة زوارها.

كما تطرق الاجتماع إلى تقدم المدينة المنورة في مجال تطوير إستراتيجيات المدن الذكية، ومشاركتها في أعمال القمة بوصفها مدينة مرشدة لعرض خبراتها وتجاربها على المدن العالمية الأخرى من خلال تقديم “منصة رسيل” ضمن أعمال ورشة عمل المدن الذكية.

وقد اتفق الجانبان على تفعيل أعمال اللجان والفرق المشتركة بين الجهتين للمضي قدمًا في توطين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بالمدينة المنورة، وكذلك تطوير إطار لمفاهيم المدن الذكية والمستدامة، وحث المدن العالمية الأخرى على تبنيه والعمل بموجبه، والتعاون في إقامة المنتديات والمؤتمرات ذات الصلة.

يذكر أن القمة تُقام بوصفها فعالية حصرية كل سنتين للقادة الحكوميين وخبراء الصناعة؛ لمواجهة تحديات المدن المستدامة، ومشاركة الحلول الحضرية المتكاملة، وإقامة شراكات جديدة.