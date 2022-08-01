بالفيديو.. فريق طبي سعودي يكشف تركيبة جديدة لعلاج مرضى السكر .. والكشف عن التقنية المستخدمة

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة ” الإخبارية” تقريرا حول توصل فريق بحثي سعودي لتركيبة علاجية تسهم بعلاج مرضى السكر. وقال مذيع “القناة” توصل فريق بحثي من كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك فيصل بالأحساء لتركيبة علاجية جديدة تسهم في خفض مستوى السكر في الدم باستخدام تقنية النانو تكنولوجي وذلك للعمل على زيادة الفعالية العلاجية. وتابع، قام الفريق بدمج عقار ال “بيوجليتازون” المستخدم لمرضى السكري من النوع الثاني بزيت الحبة السوداء لتعزيز عمل البيوجليتازون كمخفض لنسبة السكر في الدم. وأضاف، الخطة العلاجية تشمل إجراء مراقبة مستمرة وتعديل أنماط الحياة. ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت المصطفى: أن ” فريق البحث قام بتطوير علاج لمرضى السكري من النوع الثاني “. وأضافت، رفعنا من كفاءة العلاج بتقنية النانو تكنولوجي باستخدام مواد طبيعية موجودة في بيئة المملكة. أخبار قد تهمك

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