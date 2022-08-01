“التقارير الائتمانية” محاضرة بغرفة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نظمت غرفة الشرقية اليوم محاضرة بعنوان “أهمية التقرير الائتماني ودوره في تعزيز فرص الحصول على التمويل”، وذلك لتعريف رواد الأعمال والمنشآت التمويلية بأهمية التقارير الائتمانية في تعزيز أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحديد، وتجنيبها العديد من المخاطر.
وتناولت المحاضرة شرح التقرير الائتماني وأشكاله تبعا لنوع الائتمان ومستوى المؤسسة، والمزايا التي تنعكس على رواد الأعمال والمؤسسات المانحة على حد سواء، وأهمية المعلومات الائتمانية للمؤسسات “الصغيرة والمتوسطة منها بالتحديد”، لإيجاد تنمية مستدامة والنهوض بالأنشطة الإنتاجية والحد من ضبابية التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوم بتزويد مؤسسات التمويل بصورة دقيقة عن السلوكيات الائتمانية، إذ تسهم في توزيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم تحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومخاطر احتمالية حدوث خسارة للمقرض من خلال تعثر المقترض وفشله بالسداد والوفاء بالالتزامات.
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