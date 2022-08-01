24 شهيداً وجريحاً بنيران الجيش السعودي في صعدة

استشهد 3 مواطنين وأُصيب 21 آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة.
وأوضح مصدر لوكالة سبأ، أن مستشفى رازح استقبل، خلال الفترة 24 – 31 يوليو الماضي، 3 مواطنين استشهدوا إثر إصابتهم بشظايا في الجسم والرأس، فيما أصيب 21 مواطناً في أماكن مختلفة بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار المصدر إلى أن الجيش السعودي يواصل استهداف المواطنين في المديريات الحدودية، ويتسبب في استشهاد وإصابة العشرات.
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