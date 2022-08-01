“السديس” مخاطبًا قيادات رئاسة الحرمين: أبهرتم العالم بمنجزاتكم وصنعتم قصص نجاح

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الانجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين، لم تكن لتنفذ، لولا الدعم المنقطع النظير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يقدمان الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ولا يريدان من وراء ذلك، إلا الأجر والثواب وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى.

وقال الرئيس العام خلال لقائه المساعدين والوكلاء والوكلاء المساعدين بالرئاسة والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وذلك بعد صدور تعيينهم بمناصبهم الجديدة: كلنا رجال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونعمل وفق توجيهات القيادة لخدمة الحرمين والمعتمرين والقاصدين ليل نهار.

وأضاف في أول لقاء خلال العام الهجري الجديد: أعتز كثيرًا بفريق رئاسة الحرمين الذي صنع قصص نجاح لخدمة الحجاج والمعتمرين والقاصدين خلال المواسم الماضية وموسم الحج المنصرم، أبهرت العالم بفضل من الله، وإن إيصال رسالة التسامح والوسطية للعالم هدف محوري للرئاسة. أخبار قد تهمك

وتحدث الرئيس العام بفخر عن الإنجاز الكبير الذي تحقق مطلع العام الهجري في مناسبة استبدال كسوة الكعبة المشرفة، مشيدًا بتغيير موعد استبدال كسوة الكعبة إلى غرة محرم، ووصفه بالقرار السامي الحكيم.

وهنأ قيادات الرئاسة والوكالة في مناصبهم الجديدة، مؤكدًا أن إطلاق الهيكلية الضخمة الجديدة لرئاسة الحرمين ووكالة المسجد النبوي جاءت لدعم تمكين المرأة وتتويج القيادات الشابة وتعظيم الابتكار والجودة والاتقان في تقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة للمضي قدماً في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار الازدهار الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وطالب “السديس” جميع قيادات الرئاسة بمضاعفة الجهد وتقديم مبادرات لخدمة المعتمرين والقاصدين، مطالبًا بأنسنة الخدمات.

وجدد الثقة في قيادات الرئاسة، مشيدًا بالنتائج المبهرة التي حققتها الرئاسة في موسمي رمضان والحج، والتي تكللت بنتائج متميزة وفق تطلعات القيادة، وقال: جاءت تلك النجاحات بالهمة والمثابرة وأوصي بالمحافظة على هذا المستوى الناجح في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وشدد في ذات الوقت على أن الرئاسة ماضية في الحوكمة ودعم المتميزين ومحاسبة المقصرين.