«بنك الكويت الوطني – البحرين» يستثمر أكثر من نصف مليون دولار في تجديد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

محمد بن مسعود - الدمام - وقع بنك الكويت الوطني مؤخرًا اتفاقية مع إحدى الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط) لتوفير أحدث حلول البنية التحتية التكنولوجية (Hyper-converged) في مقر البنك في البحرين.

تعمل تقنية Hyper-converged على جمع عمليات الحوسبة والتخزين والشبكات والحواسيب الافتراضية في نفس الجهاز، وسيؤدي هذا الحل إلى تحويل عمليات جميع منصات NBK الحالية حيث سيتم الاستفادة من منصة مرنة وقابلة للتطوير تعمل على زيادة الكفاءة وتقليل المخاطر التشغيلية ووقت التوقف غير المخطط له، وزيادة كفاءة قسم تكنولوجيا المعلومات وتقليل النفقات التشغيلية، والنشر المبسط والعمليات والنمو وزيادة التوافر وسرعة المعالجة.

وقال علي فردان، المدير العام لبنك الكويت الوطني:» أكثر ما أعجبني في العمل مع فريق المؤيد للكمبيوتر هو الاحتراف في التعامل مع طلباتنا وفهم احتياجات البنك. كانوا دائمًا على استعداد للمساعدة ، في أي وقت وأي شيء نحتاجه ، وكانوا ملتزمين تمامًا تحقيق نتيجة ناجحة وعالية الجودة «.

وأضاف:» نحن نؤمن بالابتكار والجودة العالية والالتزام لكل عميل. هذه القيم ضرورية لبناء الثقة مع عميل ذو سمعة قوية مثل بنك الكويت الوطني.

من جهتها قالت هالة المؤيد – نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المؤيد الدولية:» إننا نهدف دائمًا إلى تزويد بنك الكويت الوطني بأفضل الحلول من خلال التقنيات المبتكرة».