شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يعلن تدعيم صفوفه بصفقة أرجنتينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي أهلي جدة، عن تعاقده مع الأرجنتيني ليساندرو الزوجاري، بشكل رسمي، اليوم الإثنين.

أهلي جدة يتعاقد مع ليساندرو الزوجاراي

وأوضح نادي أهلي جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه أتم التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، لمدة موسم، حتى عام 2023، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وقدم النادي الأهلي، اللاعب الأرجنتيني، في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، وكتب: "الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي أهلاويًا حتى 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر، أهلًا ليتشا".

وعبر اللاعب الأرجنتيني عن سعادته الكبرى بالتواجد داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووجه رسالة إلى جماهير الراقي، قائلًا: "أنا ليساندرو الزوجاراي، أشعر بسعادة كبيرة لانضمامي للفريق، لهذا الكيان العظيم".

واستكمل: "أقول للجماهير إننا سنجعل الفريق في أعلى نقطة ممكنة، كما نطلب منكم دعمنا نراكم قريبًا".

جدير بالذكر أن أليساندرو يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وكان آخر نادٍ ارتدى قميصه هو أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي منذ مطلع عام 2021.