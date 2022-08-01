شاهد : سيول عارمة تفاجئ شباب يسبحون في وادي بسلطنة عُمان

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أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة السيول العارمة لمجموعة من الشباب كانوا يسبحون في وادي الحوقين بسلطنة عُمان .
وأوضح الفيديو أن السيول جاءت بينما كان الشباب يسبحون بشكل طبيعي في الوادي ولم يتوقعوا قدومها بهذا الشكل المفاجئ.
وهرول الشباب إلى الجانبين في فزع بينما حاول البعض منهم إنقاذ أولئك الذين لم يسعفهم الحظ وظلوا في المياه.
ويظهر أيضا بعض الشباب وهم يمسكون بشاب تعثر في الخروج من المياه في الوقت المناسب وكادت السيول تجرفه في طريقها.
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Source almnatiq
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