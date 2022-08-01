النصر يواصل تحضيراته لمواجهة سرقسطة الإسباني وديًا

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واصل فريق النصر، مساء اليوم الإثنني، تحضيراته استعدادا لمواجهة ريال سرقسطة الإسباني الودية، خلال تحضيرات الفريق بمعسكر ماربيا.

وفي وقت سابق، وتعادل فريق النصر أمام نظيره لاس بالماس، قبل أيام، بنتيجة 2-2، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

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Source akhbaar24

