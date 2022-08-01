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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لعروس لحظة خروجها من صالون تجميل يوم زفافها. وكانت العروس تسير بجانب عريسها وفجأة سقط عليها خرطوم مياه وأفسد الفستان والمكياج. وحاول عريسها أن يبعدها عن المياه فسقطت على الأرض. وانفعل العريس على السيارة التي كانت تضخ المياه وهشم المرآة الخاصة بها . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مفاجأة غير متوقعة لعروس لحظة خروجها من صالون التجميل تفسد حفل الزفاف.. شاهد ردة فعل العريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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