تعرف على مسيرة لاعب الفتح الجديد “أليكس فاليرا”

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أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع المهاجم البيروفي اليكس فاليرا، استعدادا للموسم المقبل 2022-2023.

ويضم فريق الفتح بصفوفه محترفا بيروفيا وهو كريستيان كويفا لينضم له فاليرا رسميًا، قبل أيام من انطلاق دوري المحترفين.

ويملك اليكس فاليرا خبرة مع منتخب بلاده بيرو وفي الدوري البيروفي،وسبق له وخاض تجارب مع أندية ديبورتيفو لاكوامبا، بونيفرستاريو البيروفيين”.

وخاض فاليرا في مسيرته 105 مباراة مع منتخب بلاده والأندية التي مثلها سجل من خلالها 50 هدفًا وساهم في صناعة 12 هدفا.

وكان الفتح قد تعاقد في وقت سابقن مع السويدي جاكوب ريين لحراسة المرمى، والإسباني فران فيلز في خط الدفاع.

واختتم فريق الفتح مشواره في دوري المحترفين الموسم الماضي بالمركز الثامن برصيد 35 نقطة، محققًا الفوز في 9 مباريات، والتعادل خلال 8 مواجهات، فيما خسر 13 مباراة.



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Source akhbaar24

