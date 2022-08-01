بجوائز قيمتها مليون دولار.. اختتام بطولة “Fortnite” ضمن موسم “الجيمرز”

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اختتمت فعاليات بطولة Fortnite ثالث منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية والتي أقيمت على مدى 4 أيام ضمن موسم الجيمرز، والمقام في بوليفارد رياض سيتي في مدينة الرياض.

وشارك في البطولة 88 لاعباً من نخبة لاعبي Fortnite من مختلف أنحاء العالم في فرق ثنائية، حيث تم تخصيص جوائز بلغت قيمتها مليون دولار لطور “بلا بناء” والذي أقيمت خلاله 12 مواجهة خلال يومي 28 و 29 يوليو الماضي.

فيما تم تخصيص جوائز بلغت قيمتها مليون دولار للطور “العادي” والذي أقيمت خلاله كذلك 12 مواجهة يومي 30 و 31 يوليو الماضي.

وحقق الثنائي Anas و Pinq المركز الأول ولقب منافسات طور بلا بناء وذلك بتحقيق 320 نقطة والحصول على الجائزة البالغة قيمتها 250,000 دولار، في حين حقق الثنائي EpikWhale و Malibuca لقب منافسات الطور العادي بمجموع 359 نقطة والحصول على الجائزة البالغة قيمتها 250,000 دولار.

وأوضح مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران، أن بطولة Fortnite هي ثالث بطولات الاتحاد هذا الموسم، معرباً عن سعادته بنجاح منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية.



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Source akhbaar24

