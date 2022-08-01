لاعبات إنجلترا يقتحمن المؤتمر الصحفي للاحتفال بلقب يورو 2022 (فيديو)

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اقتحمت لاعبات منتخب إنجلترا لكرة القدم، أمس الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربة سارينا ويجمان، بعد التتويج بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات، (يورو 2022).

وفاز المنتخب الإنجليزي للسيدات على نظيره الألماني، بهدفين مقابل هدف في مباراة احتكمت للأشواط الإضافية عقب التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، على ملعب ويمبلي.

وقامت لاعبات منتخب إنجلترا بعد الفوز بلقب اليورو 2022، بالاحتفال والهتاف بنشيد المنتخب داخل المؤتمر الصحفى الخاص بمدربة المنتخب ويجمان.

أصبحت هذه المرة الأولى التى يتوج فيها منتخب إنجلترا بلقب بطل أمم أوروبا للسيدات 2022. ونجح المنتخب الإنجليزي، في إيقاف سلسلة اللاهزيمة التي حققها سيدات ألمانيا في تاريخ نهائيات اليورو.

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Source akhbaar24

