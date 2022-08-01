سمو أمير نجران يستقبل عدداً من المثقفين والأدباء والإعلاميين في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية”

︎

.



المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” اليوم عدداً من المثقفين والأدباء والإعلاميين والفنانين من مناطق المملكة .

وقال سموه: “إننا نحمد الله تعالى أن جعل على هذه البلاد هذه القيادة الحكيمة والسخية، التي تُرخص الغالي والنفيس في سبيل تعزيز العيش الكريم للمواطن، ولكل من يعيش أو يطأ أرضها .

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الوطن يفخر بمواقف وعطاء المثقفين والأدباء والكتّاب والإعلاميين والفنانين، الذين يقفون بجلاء وثبات ضد الحملات المغرضة التي تمس الوطن، وخاصة مع هذا الفضاء المفتوح والإعلام غير المنضبط .

وأعرب سموه عن فخر الجميع واعتزازهم بالمرأة السعودية، التي أثبتت تميزها وقدرتها على استشراف المستقبل، وقال: “إنني لا أقول إن المرأة نصف المجتمع، بل أقول إنها المجتمع عينه، فهي التي تخرّج الأجيال من مدرستها، وترعى مصالح بيتها، وهي الحارس الأمين على ثوابتنا، وعلى هوية أبنائنا وبناتنا” .

ووجه سموه في ختام حديثه تحية فخر واعتزاز لمنسوبي القوات العسكرية بالمنطقة، الذين يقفون على حراسة الحدود، وصون الأمن في الداخل، داعيًا الله أن يحفظهم ويرعاهم، ويسدد رميهم، وأن يرحم الشهداء، ويغفر لهم، ويعجّل بشفاء المصابين .

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

