لتطوير القطاع الترفيهي.. توقيع مذكرة تفاهم بين “الترفيه” ومحمية الملك سلمان

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وقّعت الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل بينهما، وتوحيد الجهود الرامية إلى تنمية اقتصادية ووطنية بين قطاعي الترفيه والمحميات.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس أطر التفاهم والتعاون بين الهيئتين، في المجالات ذات الاختصاص التكاملي، وتشمل مجالات التعاون التنسيق عند التخطيط لتنفيذ مشاريع ترفيهية داخل حدود المحمية، والمساهمة في تسريع إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح لكافة الأنشطة الترفيهية التي تقام في المحمية.

كما تشمل: بحث الفرص الاستثمارية بين الطرفين في الأنشطة داخل المحمية، والتعاون في الأنشطة والتقارير والأخبار الإعلامية، التي تتضمن أي نشاط مشترك ناتج عن المذكرة، وبحث فرص الدعم والرعاية للأنشطة الترفيهية، والتعاون في التنمية الاقتصادية من خلال الفرص الوظيفية للمجتمع المحلي في نطاق المحمية.

وتمكّن المذكرة مراقبي هيئة الترفيه من إجراء زيارات ميدانية، في حال وجود أنشطة أو فعاليات ترفيهية في محمية الملك سلمان، كما تسهل وتنظم زيارات الباحثين والاستشاريين لمقرات الطرفين، إضافة إلى إتاحة التعاون لخلق فرص مشتركة تخدم توجهات واختصاصات كل منهما، بما فيها الإبلاغ عن المخالفات ورصدها وآلية التعامل معها.



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Source akhbaar24

