الفيصل: يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة ،اليوم ،رئيس المحكمة الجزائية سامي الحقباني.

واستمع أمير مكة إلى شرح عن التوسع في التقنية، وصولاً للتسهيل على المراجعين وسرعة إنجاز المعاملات.