شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر وريال سرقسطة الليلة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد بخوض بعض المباريات الودية التحضيرية قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022-2023.

ومن المنتظر أن يواجه فريق النصر نظيره ريال سرقسطة في مباراة ودية تحضيرية قوية للموسم القادم اليوم الإثنين على هامش معسكر الفريق في إسبانيا.

معسكر النصر في إسبانيا

ويسعى رودي جارسيا المدير الفني المخضرم الجديد للنصر السعودي، لتجهيز الفريق على أكمل وجه قبل بداية الموسم القادم والوقوف على التشكيل الأمثل خلال مباريات الموسم القادم.

ويخوض نادي النصر في الوقت الحالي معسكرا تحضيريا في إسبانيا يتخلله بعض اللقاءات الودية تحت قيادة رودي جارسيا والذي يسعى جارسيا خلالها لتجربة بعض اللاعبين وإعطاء الفرصة للصفقات الجديدة للمشاركة.

وكان قد انطلق معسكر الفريق منذ أيام في إسبانيا وخاض الفريق مباراة أولى امام لاس بالماس الإسباني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مباريات النصر السعودي الودية

ومن المنتظر أن يخوض الفريق النصر السعودي 4 وديات على هامش هذا المعسكر في مدينة ماريبا الإسبانية.

وبعد خوض مباراة لاس بالماس يتبقى للنصر ثلاث مباريات أمام كل من ريال سرقسطة ومالجا وقادش خلال الأيام المقبلة.

موعد مباراة النصر وريال سرقسطة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة النصر أمام ريال سرقسطة اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المباراة عبر قناة النادي على "اليوتيوب".

مباريات النصر القادمة

ومن المنتظر أن تكون مواعيد المباريات القادمة عى النحو التالي:

النصر ضد مالجا 5 أغسطس.

النصر ضد قادش 11 أغسطس.