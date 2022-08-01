شاهد.. شخص يعتدي بالضرب على امرأة في مانهاتن الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر منصة تويتر ، لأحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على امرأة في مانهاتن الأمريكية.
ونشرت شرطة نيويورك مقطع الفيديو وصورة للمشتبه به، ودعت من يتعرف عليه إلى تقديم معلومات عنه للقبض عليه .
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