شاهد.. شخص يعتدي بالضرب على امرأة في مانهاتن الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر منصة تويتر ، لأحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على امرأة في مانهاتن الأمريكية.

ونشرت شرطة نيويورك مقطع الفيديو وصورة للمشتبه به، ودعت من يتعرف عليه إلى تقديم معلومات عنه للقبض عليه .