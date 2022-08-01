أمير الرياض بالنيابة يطلع على برنامج والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن -رحمها الله- لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، على برنامج والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله- لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق العتيبي وعدد من منسوبي المؤسسة.

واستمع سموه إلى شرح عن البرنامج لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد التي تشرف عليه مؤسسة سعي الوقفية، الذي صمم وفق مهنية عالية عبر برمجة السلوك والتعليم المنظم والتأهيل الأسري، ويهدف إلى بناء برنامج تدريبي يتناسب مع قدرات وميول الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ويعزز المهارات الاستقلالية والإدراكية وثقة المستفيدين بأنفسهم وتأمين أفضل الفرص الوظيفية لهم بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم المهني.

كما يهدف البرنامج إلى التغلب على مشكلات المستفيدين التواصلية والسلوكية والانفعالية من خلال تقديم الخدمات المساندة والداعمة وتنمية المهارات الاستقلالية والإدراكية والدمج المجتمعي للمستفيدين داخل وخارج البرنامج وتقديم البرامج الداعمة والإرشادية الخاصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

كما يتضمن البرنامج عدد من الوحدات التدريبية المتنوعة.

حضر الاستقبال أمين مجلس المنطقة علوش السبيعي.