محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم التورق المصرفي عن طريق البنك.
وقال في لقاء مع قناة “السعودية”، إنه نعمة من الله تعالى ، والذين يحرمونه قليلون جدا.
وأكد أن الأئمة الأربعة جميعهم يبحون التورق، لافتاً إلى أن التجارة الآن أصبحت على مستوى العالم ، والجميع يحتاجون إلى بيع والشراء عبر الانترنت لتسهيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم “التورق من البنوك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.