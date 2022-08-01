بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم “التورق من البنوك”

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم التورق المصرفي عن طريق البنك.

وقال في لقاء مع قناة “السعودية”، إنه نعمة من الله تعالى ، والذين يحرمونه قليلون جدا.

وأكد أن الأئمة الأربعة جميعهم يبحون التورق، لافتاً إلى أن التجارة الآن أصبحت على مستوى العالم ، والجميع يحتاجون إلى بيع والشراء عبر الانترنت لتسهيلها.