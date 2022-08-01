اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وخلال الاجتماع، وتحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بأهمية تلبية تطلعات المواطن باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة، وفي مقدمة هذه التطلعات توفير السكن الملائم وتعزيز كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لأبناء الوطن، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بصياغة حلول مبتكرة للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز، فقد أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة وذلك بإضافة برنامج «تسهيل» الذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة وهي «تسهيل عقاري» و»تسهيل البيت العود» و»تسهيل تعاون» بالإضافة إلى تدشين برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) إلى جانب برنامج مزايا الحالي، وسيتضمن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للتمويلات ورفع أسقف التمويلات الإسكانية والذي سيكون عبارة عن دعم حكومي مباشر من الحكومة إلى المواطن، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة التنسيقية، فقد كلف المجلس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط بالإعلان عن تفاصيل برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة للمواطنين.

ثم اطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تم بشأن تنفيذ أمر سموه بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار في منطقة اللوزي وتعويض المتضررين فيها ومتابعة ما تم بشأن وضع الحلول المستدامة للبنى التحتية، حيث أعرب عن شكره للوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة على جهودها في هذا الجانب.

ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الوزارات والجهات المعنية بمتابعة احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء وتيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم، منوهاً في هذا الصدد بلقاء معالي وزير الداخلية مع هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم والحسينيات بمملكة البحرين وما عكسه من وعي ومسؤولية وطنية لدى الجميع.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطبيق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء بدءاً من شهر أغسطس الحالي والذي يتيح للمشتركين للراغبين اختيارياً الحصول على مرونة أكبر من خلال فاتورة ثابتة طوال العام، بناء على متوسط الاستهلاك لآخر 12 شهراً.

2. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن خطة تطوير كلية البحرين لتقنية المعلومات (بوليتكنك البحرين) ونقل تبعية معهد البحرين للتدريب إلى (بوليتكنك البحرين)، بهدف تعزيز الانخراط في التعليم المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة ومشروعين بقانون مقدمة من مجلس النواب.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء، بشأن المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس، وزيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة للمملكة المتحدة واجتماع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية شاملة.