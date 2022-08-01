اخبار الخليج – المالكي: فواتير الكهرباء لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي وتشهد ارتفاع كبير

محمد بن مسعود - الدمام - قال النائب باسم المالكي إن فواتير الكهرباء لهذا الصيف جاءت مرتفعة جداً ولا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي والواقعي، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين تلقوا رسائل نصية تفيد ارتفاع سعر الفاتورة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأكد المالكي أن آلية احتساب الفواتير غير واضحة ومبهمة لكثير من المواطنين وهذا ما يضع العديد من التساؤلات عن تغير واضح في كيفية حساب الفواتير، داعياً هيئة الكهرباء والماء إلى توضيح الآلية وخصوصاً ان حالات ارتفاع الفواتير لم تعد حالات فردية حيث أن الكثير من المواطنين لاحظوا التغير في الفاتورة.

وأضاف المالكي: «في العام الماضي كانت فواتير الكهرباء أقل من العام الحالي، بالرغم من أن ظروف العام الماضي كانت مختلفة جداً حيث كان الوضع الصحي يتطلب من الكثير البقاء في المنزل، إضافة الى تطبيق نظام العمل عن بعد في كثير من المؤسسات العامة والخاصة، لكن المفاجئة أن فواتير العام الحالي تأتي مرتفعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».

وتابع المالكي أنه من غير المنطقي أن تأتي الفواتير مختلفة وبزيادة عن العام الماضي بالرغم من اختلاف الظروف وعودة الجميع للعمل الحضوري بعد تحسن الوضع الصحي وتجاوز جائحة كورونا.

وأوضح المالكي أن آلية احتساب الفواتير من خلال زيادة الأيام يخلق الكثير من الارباك ويضيف أعباء مالية إضافية على المواطن، داعياً إلى اعادة النظر في آلية الاحتساب وعدم تغيير كيفية احتساب الفواتير.