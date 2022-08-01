“الأرصاد”: الأمطار التي شهدتها المملكة غير اعتيادية.. وتكشف مدى إمكانية تكرارها

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ حمزة بن عبدالعزيز كومي، أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية “غير الاعتيادية” في هذه الفترة من فصل الصيف.

وأوضح أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تسجيل مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993م لشهر يوليو وأغسطس” بلغت أعلاها في مدينة الأحساء ب 19 ملم في عام 1993م، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم الأحد 31 يوليو 2022م 26,6 ملم.

وأوضح أنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة، في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة والمتطرفة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.