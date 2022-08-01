شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون ينجح في التعاقد مع صفقة جديدة في حراسة المرمى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح مجلس إدارة نادي التعاون السعودي برئاسة سعودي الرشودي، في التعاقد مع راغد النجار حارس الوحدة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق.

التعاون يتعاقد مع راغد النجار لموسمين

راغد النجار

ويستمر فريق التعاون السعودي في تدعيماته بشكل قوي خلال فترة الانتقالات اصيفية الحالية من أجل الاستعداد بشكل قوي للموسم الجديد وبداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023.

وجاء التعاقد مع حارس الوحدة السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر لينضم اللاعب للفريق من أجل البدء في الاستعدادات الخاصة بالموسم الكروي القادم.

مشوار راغد النجار في الملاعب

وكان لراغد العديد من الجولات في الكرة السعودية حيث بدأ في صفوف دشيدا السعودي قبل أن ينتقل لصفوف أهلي جدة تحت 23 عاما.

وبعد ذلك انتقل الحارس لصفوف الشباب ومن ثم الفيصلي قبل أن تختتم محطاته بالوحدة لينتقل بعدها لصفوف التعاون.

التعاون يتمسك بمصطفى فتحي

وعلى صعيد آخر، فقد حسم فريق التعاون السعودي موقفه النهائي من رحيل نجم الفريق مصطفى فتحي عن صفوفه.

وكان قد ارتبط اسم مصطفى فتحي مؤخرا بالانتقال لصفوف الأهلي المصري إلا أن إدارة الفريق السعودي رفضت الاستغناء عن اللاعب شكلا وموضوعا.

وكان قد خاض فتحي مع التعاون السعودي 12 مباراة في بطولة الدوري السعودي سجل خلالهم 5 أهداف ونجح في صناعة هدفين آخرين.

كما خاض فتحي مع الفريق 3 مباريات بدوري أبطال آسيا استطاع خلالهم صناعة 3 أهداف.