اخبار الخليج – قطاعات «التربية» مستعدة لدعم المدارس في العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عدد من منتسبي قطاعات وزارة التربية والتعليم عن استعدادهم لمواصلة جهودهم في دعم عمل المدارس على الأصعدة كافة، لضمان عودة مدرسية ناجحة في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقالت فاطمة صقر النعيمي رئيس مدارس المنطقة التعليمية الأولى بنات بإدارة العمليات التعليمية المنطقة (3): «متحمسة ومستعدة للمضي قدماً في أداء دوري في الإشراف على تطوير خطط وبرامج التعليم في الإدارة التعليمية، من خلال تطبيق أفضل السبل والوسائل الحديثة لرفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال قياس نتائج مخرجات التعليم وفق أهداف خطة الوزارة الاستراتيجية، إضافة إلى مراجعة جميع المشاريع التعليمية المدرجة على قائمة التنفيذ بالإدارة».

وأشار خليفة أحمد الملا اختصاصي تربوي: «أسعد بمزاولة عملي الذي أعده رسالة نبيلة في خدمة المجتمع، فقد بلغت فترة خدمتي بوزارة التربية والتعليم (14) سنة حتى الآن، عملت خلالها بكل تفان ولا أزال في دعم المدارس من الناحية اللوجستية، والتنسيق من أجل توفير احتياجاتها المادية مثل الكتب والأثاث والمواصلات وغيرها، بالإضافة إلى متابعة فعاليات وأنشطة المدارس واعتمادها، وتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس الخاضعة للصيانة الشاملة».

وأوضحت فاطمة جعفر المولاني اختصاصي أول وقائد وحدة شئون المعلمين بإدارة العمليات التعليمية بالمنطقة (2): «مستمرون في أداء مهامنا الداعمة للتعليم في مملكتنا الغالية، وبالنسبة لي فإنني أتولى المتابعة والإشراف على فريق وحدة شئون المعلمين بالإدارة، لتوفير احتياجات المدارس، وإعداد جداول الحصص والجداول الزمنية بناءً على الخطط الدراسية المعتمدة، وتنفيذ زيارات ميدانية تهدف لمتابعة ودعم عمل المدارس، وكل ذلك ضمن ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وتأدية المهام والمسئوليات بإتقان وإخلاص».