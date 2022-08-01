- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سعيها لتقديم التدريب الموجه الذي يلبي الاحتياجات التدريبية للموظفين وبما يرفع كفاءة العاملين بمختلف المجالات، نظمت إدارة شئون الموظفين المدنيين بالموارد البشرية دورتين تدريبيتين بعنوان «لغة الجسد والتواصل الفعال في بيئة العمل» و»مهارات التعامل مع الأنماط الشخصية» بنادي ضباط الأمن العام، واللتان قدمتهما الأستاذة أشواق بوعلي استشاري القيادة والتحفيز وإطلاق القدرات، بمشاركة عدد من أعضاء لجان التحقيق وموظفي أقسام القضايا والأحكام في الموارد البشرية.
وقد تناولت دورة «لغة الجسد والتواصل الفعال في بيئة العمل» عدداً من المحاور من أبرزها مهارات التعامل مع الأنماط الشخصية، وتحليل أنماط الشخصيات باستخدام العديد من الاختبارات المعتمدة عالميا.
فيما ركزت دورة «مهارات التعامل مع الأنماط الشخصية» على المحاور المتعلقة بفهم لغة الجسد، وآليات التواصل الفعال وقراءة تعابير الوجه ودلالاتها، وتطوير مهارات الاستماع والإنصات، وغيرها من المهارات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – إدارة شئون الموظفين المدنيين تنظم دورتين تدريبيتين في التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الأنماط الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.