اخبار الخليج – إدارة شئون الموظفين المدنيين تنظم دورتين تدريبيتين في التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الأنماط الشخصية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سعيها لتقديم التدريب الموجه الذي يلبي الاحتياجات التدريبية للموظفين وبما يرفع كفاءة العاملين بمختلف المجالات، نظمت إدارة شئون الموظفين المدنيين بالموارد البشرية دورتين تدريبيتين بعنوان «لغة الجسد والتواصل الفعال في بيئة العمل» و»مهارات التعامل مع الأنماط الشخصية» بنادي ضباط الأمن العام، واللتان قدمتهما الأستاذة أشواق بوعلي استشاري القيادة والتحفيز وإطلاق القدرات، بمشاركة عدد من أعضاء لجان التحقيق وموظفي أقسام القضايا والأحكام في الموارد البشرية.

وقد تناولت دورة «لغة الجسد والتواصل الفعال في بيئة العمل» عدداً من المحاور من أبرزها مهارات التعامل مع الأنماط الشخصية، وتحليل أنماط الشخصيات باستخدام العديد من الاختبارات المعتمدة عالميا.

فيما ركزت دورة «مهارات التعامل مع الأنماط الشخصية» على المحاور المتعلقة بفهم لغة الجسد، وآليات التواصل الفعال وقراءة تعابير الوجه ودلالاتها، وتطوير مهارات الاستماع والإنصات، وغيرها من المهارات.