اخبار الخليج – بالرغم من رفع الحظر عن صيده.. كيلو الربيان يصل إلى 3.5 دينار!

محمد بن مسعود - الدمام - بالرغم من رفع الحظر عن صيد الروبيان ابتداء من اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022 إلا أن كمياته بالسوق بقيت شحيحة وأسعاره عالية، وأوعز عدد من الجزافين وباعة الأسماك بسوق المنامة المركزي ذلك الى منع الصيد بـ»الكراف» وهو الطريقة المعتادة في صيد الروبيان، وكذلك التغيرات المناخية وً»الهواء» وشحّ الصيد وبالتالي شحّ المعروض.

ولم تسجل اسعار الروبيان بعد رفع الحظر اي انخفاض اذ استقرت عند 2.5 دينار للكيلو الواحد من الحجم المتوسط، كما تفاوت بيع ثلاجة الروبيان «40 كيلو» بين 105 الى 115 دنانير بحريني، بارتفاع نسبته 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والذي سجلت فيه الثلاجة الواحدة بين 80 الى 100 دينار.

هذا وسجل سعر الكيلو الواحد للربيان من الحجم الكبير بين 3 الى 3.5 دينار، اما الحجم المتوسط فقد بيع بمتوسط 2.5 دينار، والحجم الصغير بين 1.5 الى دينارين تقريبا.

من جانبه اكد بائع الاسماك بسوق المنامة المركزي علي سلمان ان اقبال الناس على السوق ضعيف جدا، فالسوق شبه خالية، مؤكدا ان الكميات المعروضة من الربيان قليلة فهي لم تتعدى 50 الى 60 ثلاجة فقط، بالرغم من انه اول يوم في رفع الحظر الرسمي عن صيد الربيان، وحين سؤاله عن سبب ضعف الاقبال وشح الكميات اجاب: «الله اعلم».