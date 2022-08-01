اخبار الخليج – بالصور.. اقبال واسع ونجاح مميز لحملة التبرع بالدم في مركز الجنان الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أنابت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري لحضور فعالية حملة التبرع بالدم التي نظمها مركز الجنان الطبي بالتعاون مع بنك الدم المركزي تحت شعار «في الله إخوانا».

وشهدت حملة التبرع بالدم حضور السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية وعدد من المسئولين والجمعيات في منطقة عالي والمناطق المجاورة، إضافة إلى مشاركة كبيرة من المتبرعين.

وبهذه المناسبة، نقلت الدكتورة مريم الهاجري تحيات وتقديره سعادة الدكتورة السيدة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة للقائمين على الحملة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة حريصة على المساهمة في نجاح هذه الفعاليات التي لها شأن كبير على الجانب الصحي في مملكة البحرين.

وأوضحت الدكتورة مريم الهاجري أن الفعالية جسدت اللحمة الوطنية والإنسانية في مملكة البحرين في ظل الرعاية السامية التي يحظى بها القطاع الطبي في المملكة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وأشادت مريم الهاجري بالدور البارز الذي يقوم به مركز الجنان الطبي في الفعاليات الوطنية والإنسانية الهامة والتي أكدت بأن أهل البحرين دائماً سباقين للخير، مقدمة كل الشكر والتقدير للقائمين على الحملة والمشاركة الواسعة من الجمعيات والمواطنين.

محافظ الشمالية: روح العطاء والانسانية

من جانبه، أعرب سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية عن شكره وتقديره إلى مركز الجنان الطبي على دوره الفعال في الجانب الطبي البارز، مشيراً إلى أن حملة التبرع بالدم التي نظمها المركز شهدت اقبال واسع وتمثل الحملة روح العطاء والإنسانية في موسم عاشوراء.

وقال: «إن هذه الحملة تتماشى مع موسم عاشوراء، ودائماً ما يثبت البحريني بأنه مستعد لتقديم الخدمات الإنسانية في مثل هذه المناسبات الكبيرة، حيث تمثل الحملة العطاء الإنساني الكبير وبرهان للحب الذي يربط المجتمع في الإنسانية والتضحية».

شكر وتقدير

وثمن د. أمين عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز الجنان الطبي الرعاية التي حظت بها الحملة من سعادة السيدة جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة وحضور الدكتورة مريم الهاجري ومحافظ المحافظة الشمالية وعدد من المسئولين.

وأشار إلى أن مركز الجنان الطبي حريص على المساهمة في تقديم الخدمات الإنسانية عبر تنظيم حملة التبرع بالدم التي تأتي ضمن توجهات مجلس الإدارة في المساهمة بتقديم الخدمات الإنسانية لبنك الدم المركزي، مشيداً بالمشاركة الواسعة التي شهدتها الفعالية.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى كافة الجمعيات التي ساهمت في نجاح الحملة وتلبية الضيوف من كبار الشخصيات للدعوة.

عبدالنبي سلمان: حملة نوعية متميزة

من جانبه، قال سعادة النائب عبدالنبي سلمان عضو مجلس النواب أن الحملة نوعية ومتميزة وشهدت اقبال واسع من المتبرعين مما يؤكد مساهمة المواطنين في العمل الإنساني.

وأشار إلى أن حضور وزارة الصحة يؤكد الدور البارز للوزارة في مثل هذه الحملات الهامة التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، مشيداً بالتنظيم المثالي لمركز الجنان الطبي للحملة.

الكاظم: الجميع في مأمن بسبب التبرع بالدم

أكد زكريا الكاظم رئيس اللجنة البحرينية للسكلر أن حملة التبرع بالدم التي نظمها مركز الجنان الطبي محل تقدير واعتزاز من الجميع، مشيراً إلى أنه تؤكد الحفاظ على الكثير من مجتمعنا ونسيج المجتمع وتعتبر لحمة وطنية رائدة لها مكانتها الخاصة.

وقال: «بصفتي رئيساً للجنة البحرينية للسكلر، نحن نمثل 50 بالمئة من المستفيدين من بنك الدم، وهذه الحملة لها أهداف عديدة وفخورين بما حققته من نجاح وشكري موصول للقائمين على الحملة».

وأضاف «الجميع في مأمن بسبب كيس الدم، هذا الكيس يمثل أهمية لا تقدر بثمن، أنا ممتن لجميع المساهمين على نجاح الحملة والمتبرعين وأقدم لهم جزيل الشكر والتقدير».

درع تذكاري

وقدم مركز الجنان الطبي، درع تذكاري إلى سعادة وزيرة الصحة، تسلمته بالنيابة الدكتورة مريم الهاجري.