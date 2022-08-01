تجارة القصيم تنفذ أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على أسعار السلع خلال شهر

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نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم 6205 جولة رقابية على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الشهر الماضي، للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة. وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 200 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة، تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر الرقم الموحد 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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