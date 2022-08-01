الهلال يؤجل الرد على عروض الطريس والدوسري لهذا السبب

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كشفت مصادر صحفية أن نادي الهلال قرر تأجيل الرد على عروض محلية لكسب خدمات فواز الطريس وخليفة الدوسري، إلى ما بعد البت في طلبه تعليق عقوبة منع التسجيل لفترتي انتقالات.

وأوضح المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن الهلال تلقى أخيرًا عدة عروض من أندية راغبة في التعاقد الصيف الجاري مع الطريس، لاعب الوسط، والدوسري، قلب الدفاع، لكنها أرجأت الرد لحين البت في طلبها المقدّم إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن العقوبة الصادرة من غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو.

وأشارت إلى أن إدارة الهلال تنتظر تقرير عن اللاعبين المشاركين في معسكر الإعداد في مدينة بيرمنجهام البريطانية.

ومن المقرر أن يقدم دياز تقريره بعد العودة منتصف الشهر الجاري من المعسكر، الذي يخوضه 29 لاعبًا منذ 28 يوليو الماضي بينهم الطريس والدوسري.

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Source akhbaar24

