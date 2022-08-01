شاهد.. سقوط طفل في حفرة صرف وكيف أنقذته جدته من الغرق

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أسرعت جدة صينية للقفز بلا تردد؛ في حفرة صرف صحي في إحدى المقاطعات الصينية، وذلك لإنقاذ حفيدها الصغير الذي سقط بداخلها.

وأظهر مقطع فيديو الطفل الصغير الذي كان يلهو في الشارع؛ وهو يقوم بفتح غطاء حفرة صرف صحي؛ لكنه سقط بداخلها، ولحسن الحظ أن جدته كانت قريبة من الموقع وتتابع صغيرها لتسرع وتقوم بالقفز داخل الحفرة.

واختفت الجدة لبرهة داخل الحفرة قبل أن تقوم برفع الطفل إلى الخارج حيث التقطه منها بعض الحاضرين؛ وبعد خروج الجدة من الحفرة سارعت لإجراء إسعافات أولية لحفيدها لمساعدته على إخراج أي مياه أو مخلفات يكون قد ابتلعها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في فويانغ بمقاطعة آنهوي الصينية وأنه بمساعدة المارة الآخرين نجا كل من الجدة والطفل من الحادث دون أن يصابوا بأذى.





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Source akhbaar24

