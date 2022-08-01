القبض على شخص أطلق النار في الهواء بسكاكا وضبط السلاح المستخدم

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ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء في أحد الأحياء السكنية بمدينة سكاكا، معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وذكرت شرطة الجوف أنه جرى ضبط السلاح المستخدم، كما جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

