الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة من 12 وزيرًا

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أصدر أمير الكويت، اليوم (الإثنين)، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، والتى تتضمن 12 حقيبة وزارية.

وكان أمير الكويت قد أصدر أمرًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم أميري بتعيينهم.

ويعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي ولد عام 1956، الابن الأكبر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو شقيق الشيوخ فيصل وعبدالله وسالم.

وعلى مستوى المناصب، تولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب وزير الداخلية برتبة فريق أول، ثم تقاعد وشغل منصب محافظ حولي، كما مثل أمير الكويت في أكثر من مناسبة.

وبعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منصبه كولي للعهد في الكويت، تولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى مارس الماضي، حيث صدر في الشهر نفسه مرسوم أميري بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

كما تولى منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، واتحاد الشرطة الكويتي، كما شغل عضوية الجمعية العمومية للنادي العربي الكويتي، ومنصب مدير الكرة خلال العصر الذهبي للنادي.



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Source akhbaar24

