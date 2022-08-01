“وسط جدة للتطوير”: تنفيذ تقنية جديدة لتحلية المياه توفر 50% من استهلاك الطاقة

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أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ووترايز العالمية الرائدة في تطوير البنية التحتية المستدامة للمياه، ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة، لدراسة تطوير وتنفيذ تقنية جديدة لتحلية المياه من شأنها أن تحدث تحولاً في صناعة تحلية المياه.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ هذه التقنية الجديدة لتحلية المياه تحقق أحد أهداف الشركة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لحماية البيئة الطبيعية وتعزيزها، بالإضافة إلى مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة للاستفادة من الإمكانات الطبيعية للمملكة.

وأبان الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السّليم، أن تقنيات تحلية المياه كان لها دور حيوي في استمرار النمو السكاني السريع والتوسع العمراني في منطقة الخليج، معربا عن تطلعه من خلال هذه الشراكة الجديدة مع ووترايز ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة إلى أن تصبح مدينة جدة، رائدة في مجال سلامة المياه خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة، المهندس علي عبد الرحمن الحازمي، على أهمية هذه التقنية المتقدمة ودورها في استمرار ازدهار وطننا، لافتا إلى أن نموذج التخطيط الحضري والبنية التحتية الذي تنفذه شركة وسط جدة للتطوير سيمهد الطريق لتطوير العديد من المشاريع الأخرى في جميع أنحاء المملكة.

ويمتاز نظام تحلية المياه المتطور الذي تقدمه شركة ووترايز بدمجه ما بين تقنية التناضح العكسي (وهو عملية تنقية تستخدم أغشية شبه نفاذة لعزل المواد الملوثة)، وتقنية أخرى متطورة تكون فيها المعدات المستخدمة مغمورة بالكامل تحت سطح البحر، وهو ما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة المطلوبة لتحلية المياه بنسبة تصل إلى 50%.



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Source akhbaar24

