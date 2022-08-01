القبض على شخص أطلق النار في الهواء بمدينة سكاكا

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء في أحد الأحياء السكنية بمدينة سكاكا معرضاً حياة الآخرين للخطر، وجرى ضبط السلاح المستخدم. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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