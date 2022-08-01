إصدار 2.8 مليون وكالة إلكترونية خلال العام الجاري

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز najiz.sa خلال العام الجاري -حتى نهاية شهر يوليو المنصرم-، إذ بلغت نحو 2.8 مليون وكالة، مما أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، ثم إضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة، ثم تحديد مدة الوكالة، وأخيرًا المراجعة والاعتماد. يذكر أن إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.