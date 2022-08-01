القبض على شخص بحوزته 180 كيلو جراماً من القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 180 كيلو جراماً من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.



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