وشددت "الجوازات" على المواطنين الراغبين في السفر خارجياً أهمية التأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها. يذكر أن الخدمات عبر منصة أبشر يتطلب حجز موعد إلكتروني حال الرغبة في تسلّم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تحث المواطنين على الاستفادة من إصدار وتجديد الجواز عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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