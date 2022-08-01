شكرا لقرائتكم خبر عن عروض خارجية لضم ثنائي الهلال وأزمة تمنع رحيلهما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتواصل العروض الخارجية تنهال على لاعبي فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة بعد الاداء الذي قدمه بعض اللاعبين خلال الموسم الماضي مع الفريق السعودي.

تلقى نادي الهلال السعودي بالفعل العديد عددًا من العروض من أجل التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما تتسب أزمة منع الهلال من القيد، في تصعيب عملية الرحيل أو البت في مصير اللاعبين أمام العروض الخارجية المقدمة.

عروض من أجل ضم ثنائي الهلال

وأكدت العديد من الصحف أن الهلال قد وصله عدة عروض من أجل التعاقد مع لاعب الوسط، فواز الطريس، والمدافع خليفة الدوسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في المقابل، قرر فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال، تأجيل حسم مصير اللاعبين أو البت في مستقبلهما سواء كان الطريس أو الدوسري، لحين التعرف على القرار النهائي الخاص بمركز التحكيم الرياضي السعودي، بشأن طلب الهلال بالتدابير الوقتي، لتعليق قرار منع الهلال من التسجيل لفترتين.

ويتواجد كل من فواز الطريس وخليفة الدوسري خلال الفترة الحالية برفقة بعثة الفريق السعودي في مدينة برمنجهام البريطانية من أجل التجهيز والاستعداد للموسم الكروي الجديد.

و يقيم الهلال معسكره الإعدادي للموسم الرياضي الجديد ببريطانيا من أجل المنافسة بقوة الموسم المقبل على لقب الدوري.

أزمة الهلال ومنعه من القيد

يذكر أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارا بمنع الهلال من القيد لفترتي تسجيل وهما فترتي صيف 2022 وشتاء 2023 بالإضافة إلى إيقاف اللاعب محمد كنو، وغرامة مالية على اللاعب ونادي الهلال بلغت قيمتها 27 مليون ريال، لصالح نادي النصر.

وتقدم الهلال بطلب التدابير الوقتية لدى مركز التحكيم الرياضي، من أجل تعليق قرار فض المنازعات بمنع النادي من التسجيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.