اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تودع رئيس الجامعة الامريكية في البحرين لانتهاء فترة عملها في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمكتبها الدكتورة سوزان ساكستون رئيس الجامعة الأمريكية في البحرين. وخلال اللقاء، أشادت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بالدور المهم الذي ادته الدكتورة سوزان ساكستون وبالجهود والمساعي الحثيثة التي قدمتها خلال فترة عملها في الجامعة الامريكية. من جانبها، عبرت الدكتورة سوزان عن خالص تقديرها للدور الذي تقوم به سعادة الأمين العام وسعيها المستمر للارتقاء بجودة التعليم، ومساعيها الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية.

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