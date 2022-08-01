للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

طرحت مجموعة الشايع الدولية وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في مجال المطاعم بمدينة الرياض.

وبينت المجموعة مزايا المرافقة لتلك الوظائف ومنها أن الموظف يحصل على بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة، فضلا عن تأمين طبي، وعمولات شهرية.

وأوضحت مسميات الوظائف وهي طاهي مبتدئ،وطباخ تجهيز، ومساعد طباخ، ومقدم طعام، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولديه خبرة في مجال الطبخ والمطاعم، داعية الراغبين في التقديم لإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة [email protected] .