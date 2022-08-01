جامعة الملك فيصل توفر وظائف شاغرة للسعوديين بنظام العقود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت جامعة الملك فيصل مُمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين بنظام العقود، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

-طبيب مقيم “أنثى”

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص (طب وجراحة).

أن يكون حاصلا شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل سارية المفعول.

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– مساعد إداري “ذكر/أنثى”.

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة الموارد البشرية).

أن يكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الآلي.

أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد.

أن يكون لدية خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– أخصائي أشعة صوتية “أنثى”

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في علوم الأشعة (الاشعة التشخيصية).

أن يكون لديه خبرة سنتين في نفس التخصص.

أن يكون حاصلا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي.

– أخصائي سكرتارية طبية “أنثى”

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص السكرتارية الطبية.

أن يكون لديه خبرة سنتين في نفس التخصص.

أن يكون حاصلا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كسكرتير طبي.

– أخصائي علاقات مرضى “ذكر/ أنثى”

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الخدمات الاجتماعية أو علم النفس.

أن يكون لديه خبرة سنتين في نفس التخصص.

أن يكون حاصلا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– فني دعم “ذكر”

بكالوريوس تخصص: حاسب آلي، دعم فني، الشبكات وأنظمة الاتصالات.

أن يكون لدية خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل.

– مدير مشروع “ذكر”

ماجستير تخصص: هندسة معماري ، هندسة مدني ،إدارة مشاريع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

يفضل حصوله على شهادة – pmp معرف في دراسة المشاريع والميزانيات والتقييم على المخططات.

الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

3- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

4- على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

ويتم التقديم على الوظائف اليوم الأحد الساعة (3:00 مساءً) بتاريخ 1444/01/02هـ الموافق 2022/07/31م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/05هـ الموافق 2022/08/03م (3:00 مساءً)، عبر رابط الموقع.