هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير العلاقات الرئيسي، بينما الوصف الوظيفي: تقديم خدمات متميزة في جميع القضايا المتعلقة بالضرائب أو الزكاة.

وتعد المؤهلات والخبرات هي: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة، الماجستير في إدارة الأعمال أو تفضيل المحاسبة

العلاقات أو إدارة الحسابات، فضلًا عن أكثر من 4 سنوات من الخبرة.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .