هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير العلاقات الرئيسي، بينما الوصف الوظيفي: تقديم خدمات متميزة في جميع القضايا المتعلقة بالضرائب أو الزكاة.
وتعد المؤهلات والخبرات هي: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة، الماجستير في إدارة الأعمال أو تفضيل المحاسبة
العلاقات أو إدارة الحسابات، فضلًا عن أكثر من 4 سنوات من الخبرة.
وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .
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