“هيئة المقاولين” تعلن انطلاق النسخة الثانية من جوائز التميز في قطاع المقاولات 2022 بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، النسخة الثانية من مبادرة جوائز التميز في قطاع المقاولات لعام 2022م.
وتهدف المبادرة، التي جاءت في11 جائزة، إلى ازدهار قطاع المقاولات، وتطوير الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية في الإبداع والابتكار من خلال تكريم ودعم المتميزين من الأفراد والمنشآت في مجال البناء والتّشييد.
وتضم جوائز المبادرة في نسختها الثانية المسارات التالية: (أفضل مقاول تشييد، أفضل مقاول في خدمات التعدين، أفضل مقاول في تقديم خدمات للمباني وتجميل المواقع، أفضل مقاول في جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، أفضل مشروع، أفضل شركة استشارية، أفضل مصنع، أفضل ابتكار، أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل قائد، وأفضل قائدة).
وخصّصت الهيئة ثلاث جوائز منفصلة تشمل: (جائزة العقود النموذجية، وجائزة برامج الأكاديمية، وجائزة الخدمات الاستشارية); بهدف حثّ المقاولين على الاستفادة من خدمات الهيئة، وتنظيم القطاع، وتطوير العاملين فيه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر أنّ المبادرة، كباقي مبادرات الهيئة كافة، تأتي تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي والتنموي الذي يقوم به قطاع المقاولات كثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وهو ما يسهم في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.
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يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء لتطوير قطاع المقاولات، وتقدم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه, كما خصصت الهيئة الرابط التالي https://ce-awards.sa/ar لاستقبال طلبات التسجيل للراغبين بالمشاركة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022م، فيما يمكن الاطلاع على جميع خدمات الهيئة الإلكترونية عبر زيارة منصة “مقاول” عبر الرابط https://muqawil.org/ar.
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