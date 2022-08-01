شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - تفاصيل فشل مفاوضات أهلي جدة مع لاعب الباطن الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق أهلي جدة محاولاته للتعاقد مع صفقات جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الخروج من كبوة الهبوط للدرجة الأدنى من الدوري السعودي.

تفاصيل اهتمام أهلي جدة بالتعاقد مع لاعب الشرطة العراقي

وأثار فجر غالب الزاملي نائب رئيس الشرطة العراقي الجدل بسبب ما اثاره حول اهتمام أهلي جدة السعودي في وقت سابق بالتعاقد مع المدافع العراقي سعد ناطق.

سعد ناطق

تصريحات نائب رئيس الشرطة العراقي عن فشل مفاوضات الأهلي

ووأكد الزاملي في تصريحات صحفية في الأيام الماضية أن الأهلي تفاوض مع إدارة الشرطة العراقي من أجل ضم اللاعب سعد ناطق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن التفاوض والاتفاق لم يتم.

وأضاف الزاملي أن إدارة الشرطة العراقي وافقت في النهاية على بيع اللاعب لصالح فريق الباطن السعودي لمدة موسم واحد فقط ولكن مع أفضلية التجديد لموسم إضافي آحر.

وتابع نائب رئيس الفريق العراقي بأن انتقال اللاعب لصالح فريق الباطن سيكون بمثابة نقلة نوعية للاعب ولباقي اللاعبين في الفريق خاصة بعد تطور الكرة السعودية وقوة الدوري هناك.

وأردف قائلا:"انتقال سعد ناطق للباطن سيساهم بشكل ملحوظ في تطوير اداءه في الملعب وسيكون إضافة قوية لخامات ممتازة بالمحترفين الأجانب في الدوري السعودي مما سيعود بفائدة كبيرة عليه".

وأكمل:"الدوري السعودي يتحلى بمتابعة جماهيرية كبيرة ويعد من أبرز الدوريات في المنطقة العربية، لذلك كل هذه الأمور ستساهم في تطوير اللاعب".