شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة الإسباني يقترب من الانتقال للدوري السعودي عن طريق هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق برشلونة الإسباني محاولاته من أجل التخلص من بعض نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تقليل النفقات والسماح لقيد بعض اللاعبين الجدد في قائمة الموسم المقبل.

وتعد أبرز تلك الأسماء هو النجم الدنماركي مارتن برايثوايت الذي لم يقدم الكثير مع الفريق الكتالوني منذ أن تعاقد معه الفريق في عام 2020 لتبدأ إدارة الفريق مرحلة البحث عن عروض خارجية من أجل رحيل اللاعب.

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري السعودي

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الصادرة بالصحف العالمية والسعودية بأن برايثوايت بات قريبا من الرحيل عن برشلونة والانتقال لأحد فرق الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعدما أبدى العديد من الفرق الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب.

وتعد أبرز تلك الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب هو نادي الشباب السعودي الذي يسعى خلال الفترة المقبل لمواصلة تدعيمات صفوفه والتعاقد مع مهاجم جديد من أجل سد ثغرة الهجوم بالفريق.

برشلونة يريد التضحية بمهاجم الفريق

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية القريبة من نادي برشلونة، فإن الإدارة قد تلقت عرضا ماليا كبير من أحد الأندية السعودية الكبيرة دون أن تذكر الاسم من أجل ضم النجم الدنماركي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة بأن الفريق الكتالوني يفكر جيدا في إنهاء عقد اللاعب بسبب راتبه المالي الكبير، فيما يفكر اللاعب جديا للرحيل للدوري السعودي بعض العروض المقدمة له من الأندية هناك.